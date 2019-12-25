Особенно погода разгуляется в среду, 19 августа.

В воскресенье, 16 августа, стало известно, что рабочая неделя в Петербурге начнётся с незначительного похолодания. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В понедельник, 17 августа, ожидается, что воздух в городе днем прогреется до +21 градуса, а ночью столбики термометра опустятся до +13. В Северной столице будет облачно, ветер будет дуть западный до 4–9 м/с.

Синоптики отмечают, что окончательно погода разгуляется в среду, 19 августа. В этот день столбик термометра подберётся к отметке в +23 градуса. К выходным в город снова придут дожди.

Ранее мы сообщали о том, что в РКЦ "Велес" просят помочь со сбором веток и трав для животных.

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