  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире в Янино нашли тело двухмесячной девочки
Сегодня, 9:05
73
Alena_Zinovieva

В квартире в Янино нашли тело двухмесячной девочки

0 0

Останки направили в морг для выяснения причины смерти.

Вечером 29 июня в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение об обнаружении мертвого младенца в одной из квартир на улице Новой в поселке Янино. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По указанному адресу направили оперативников. Они нашли в квартире труп девочки, родившейся в апреле 2020 года. Останки направили в морг для выяснения причины смерти. Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не было.

Семья полная, на учете в полиции не состоит. Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что гадюка укусила малыша, который купался с мамой под Гатчиной.

Фото: pixabay.com

Теги: младенец, обнаружение трупа, тело ребенка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии