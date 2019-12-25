В квартире в Янино нашли тело двухмесячной девочки

Останки направили в морг для выяснения причины смерти.

Вечером 29 июня в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение об обнаружении мертвого младенца в одной из квартир на улице Новой в поселке Янино. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По указанному адресу направили оперативников. Они нашли в квартире труп девочки, родившейся в апреле 2020 года. Останки направили в морг для выяснения причины смерти. Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не было.

Семья полная, на учете в полиции не состоит. Подробности происшествия выясняются.

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