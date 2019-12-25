Гадюка укусила малыша, который купался с мамой под Гатчиной

К вечеру рука отекла от плеча до кисти, ребенка забрала скорая.

На прошлой неделе петербурженка отдыхала с ребёнком на озере Донцо в Ленобласти, отдых для малыша закончился реанимацией — прямо в воде его укусила гадюка. Об этом молодая мама рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка написала в посте, что в воде начали кричать о змее, все быстро побежали на берег. Однако, гадюка успела укусить её сына. В больнице после некоторых процедур маму и мальчика отправили домой со словами, что змеи не плавают и ребенок чувствует себя хорошо. К вечеру рука уже отекла от плеча до кисти, ребенка забрала скорая.

Сегодня, 30 июня, мальчика выпишут из больницы на Авангардной улице. Всё это время он находился в реанимации, а врачи всеми силами старались не допустить распространения отёка дальше руки. На руке ребенка осталась только гематома, которая должна пройти в ближайшие недели.

В Ленобласти проверят врачей, отказавших в помощи ребенку.

Фото: Piter.TV