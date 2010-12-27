На окраине Петербурга выкопали тело пропавшей месяц назад женщины

В убийстве петербурженки подозревается выходец из Дагестана.

В среду, 4 сентября, в Новоорловском лесопарке на севере Петербурга откопали тело 49-летней Бэллы Ворониной. 2 июля женщина ушла на свидание и так и не вернулась домой. Об этом пишет 47news.

Об исчезновении женщины заявил ее сын. Он заметил, что из квартиры матери пропали украшения, а на парковке нет ее BMW. В салоне красоты, где убитая работала маникюршей, рассказали, что она познакомилась в социальных сетях с мужчиной и собиралась к нему на свидание. Встреча была назначена на съемной квартире на Гражданском проспекте.

По подозрению в преступлении задержали 36-летнего выходца из Дагестана Романа Муртазова и его приятеля 21-летнего Ислама Гусейнова. Муртазов уверяет, что совершил преступление случайно. Он убил Бэллу, а потом вместе с Гусейновым ограбил ее квартиру, угнал машину и отвез тело в лесопарк. BMW убитой нашли рядом с домом подозреваемых, она стояла под чужими номерами.

Подозреваемые также могут быть причастны к нападениям на двух девушек, работающих в салонах интим-услуг.

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Фото: Piter.TV