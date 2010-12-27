Пьяный рецидивист из Кировска убил соседку по коммунальной квартире

Вероятно, жильцы поссорились из-за вопросов оплаты платежей.

В воскресенье, 18 августа, в коммунальной квартире Кировска убили 58-летнюю женщину. По предварительным данным, это сделал ее 36-летний сосед с богатым криминальным прошлым. Вероятно, между жильцами возникла ссора по вопросам оплаты платежей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Убийство произошло в доме №21 на улице Победы. Полицию вызвали соседи погибшей, которые вернулись в квартиру после ночного отсутствия. По их словам, подозреваемый часто ссорился с убитой, а перед происшествием они вместе распивали алкоголь.

Правоохранители прибыли на место около 3:30. Тело с признаками насильственной смерти нашли завернутым в ковер. Труп отравили на вскрытие, по результатам которого полиция будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что у подозреваемого семь судимостей. Он привлекался за кражи, грабеж, угрозу убийством и неосторожное убийство. За последнее преступление его выпустили на свободу раньше срока.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое злоумышленников жестоко избили 48-летнего мужчину на Васильевском острове.

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