Двое злоумышленников жестоко избили 48-летнего мужчину на Васильевском острове

Между пострадавших и подозреваемыми возникла внезапная ссора.

В пятницу, 16 августа, на 7-ой линии Васильевского острова избили 48-летнего мужчину. Полиция задержала двух подозреваемых злоумышленников, которые работают в одной из городских коммерческих фирм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, мужчины напали на пострадавшего у дома №72. Скорее всего, между троицей возникла внезапная ссора. Злоумышленники отравили жертву этанолом и начали избивать, переломав несколько костей. Одному из нападавших было 18 лет, второму – 30.

На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Теперь подозреваемые могут до восьми лет лишиться свободы.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция задержала иностранца, который ограбил петербуржца на 7-й Советской улице.

Фото: Pixabay