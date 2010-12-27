Полиция задержала иностранца, который ограбил петербуржца на 7-й Советской улице

Преступник угрожал молодому человеку ножом и отобрал у него дорогой смартфон.

В воскресенье, 18 августа, полиция Центрального района поймала 22-летнего молодого человека, который ограбил петербуржца на 7-й Советской улице. Задержанный приехал в город из среднеазиатской республики, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О преступлении в тот же день рассказал 18-летней пострадавший. По его словам, нападение произошло 12 августа у дома №9/20. Около 20:00 на петербуржца напал иностранец, который отобрал у него смартфон "Iphone 7" за 15 тыс. рублей. Преступник был вооружен ножом и скрылся сразу после происшествия.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело по статье "разбой".

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Фото: Pixabay