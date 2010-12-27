Правоохранители пресекли деятельность притона на Кирочной улице

В одной из квартир в Центральном районе восемь девушек оказывали услуги сексуального характера за деньги.

Правоохранители пресекли деятельность притона для занятия проституцией в Центральном районе Петербурга, о его местонахождении сообщили местные жители. Об этом 19 августа рассказала пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Сотрудники полиции Центрального района оперативно отреагировали на сообщение петербуржцев и 18 августа прибыли по адресу Кирочная улица, 24. В одной из квартир полицейские обнаружили несколько гражданок среднеазитского государства в возрасте от 22 до 33 лет. Девушки оказывали услуги сексуального характера за деньги.

Во время проверки одна из девушек пыталась убежать и выпрыгнула со второго этажа, но получила серьезные повреждения, ее госпитализировали. Остальные семь женщин были доставлены в полицию, где на них составили административные протоколы. Задержанных привлекли к ответственности по статье 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией". Шесть девушек также нарушали правила въезда и пребывания на территории РФ для иностранных граждан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дворники устроили массовую драку на Таврической улице.

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