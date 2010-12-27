Молодые дворники устроили массовую драку на Таврической улице

Полиция задержала пятерых граждан Республики Тыва.

В воскресенье, 18 августа, в Центральном районе подрались молодые дворники. По сообщению очевидца, у дома №43 на Таврической улице сцепились около семи человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пятерых граждан Республики Тыва в возрасте от 16 до 25 лет. В итоге, трое совершеннолетних дворников получили протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что маленький ребенок получил тяжелые травмы головы в Красногвардейском районе.

Фото: Pixabay