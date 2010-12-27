Маленький ребенок получил тяжелые травмы головы в Красногвардейском районе

Мать малыша пять дней не показывала его медикам.

В воскресенье, 18 августа, из квартиры на Ленской улице в Красногвардейском районе госпитализировали ребенка в возрасте 2,5 месяцев. Состояние малыша очень тяжелое, но мать не обращалась за помощью медиков в течение пяти дней. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти.

Мать привезла мальчика в больницу и рассказала, что 13 августа нашла у ребенка вмятины на левой стороне лица. В свою очередь, врачи обнаружили у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы задней стенки орбиты и основания черепа, а также гематомы и кровоизлияние.

На данный момент полиция начала устанавливать причины получения травм.

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