Восьмилетний житель Выборгского района прострелил себе руку маминым пистолетом

Пострадавшего доставили в больницу с ранением пальца на правой кисти.

В субботу, 17 августа, восьмилетний житель Выборгского района нашел в маминой сумке травматический пистолет и случайно прострелил себе руку. Мальчика отвезли в больницу с ранением пальца на правой кисти. Врачи оценили его состояние как средней тяжести, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился около 19:00 в доме №134/1 на проспекте Энгельса. По предварительным данным, ребенок решил поиграть с найденным оружие и причинил себе вред по неосторожности.

Полицейские изъяли оружие у 47-летней женщины. Лицензия на пистолет "ОСА" у матери пострадавшего есть, но административный протокол за нарушение правил хранения все равно завели.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на КАД.

Фото: Pixabay