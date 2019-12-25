Тело паломницы монастыря обнаружили в озере в Бокситогорском районе

Во вторник, 12 августа, спасатели достали труп паломницы-петербурженки из озера при Антониево-Дымском монастыре в Бокситогорском районе. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошел в деревне Красный Броневик. Тело 65-летней женщины в воде заметили другие прихожане.
По предварительным данным, погибшая приехала в монастырь для того, чтобы искупаться в озере и посетить службу. Вероятнее всего, она утонула, так как признаков насильственной смерти не зафиксировано.
Ранее мы рассказали о том, что водитель грузовика погиб в результате столкновения с трактором в Тосненском районе.
Фото: Pixabay
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