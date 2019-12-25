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Тело паломницы монастыря обнаружили в озере в Бокситогорском районе
Сегодня, 18:14
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lizapoluda

Тело паломницы монастыря обнаружили в озере в Бокситогорском районе

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Известно, что пожилая женщина проживала в Петербурге.

Во вторник, 12 августа, спасатели достали труп паломницы-петербурженки из озера при Антониево-Дымском монастыре в  Бокситогорском районе. Об этом стало известно Piter.TV

Инцидент произошел в деревне Красный Броневик. Тело 65-летней женщины в воде заметили другие прихожане.

По предварительным данным, погибшая приехала в монастырь для того, чтобы искупаться в озере и посетить службу. Вероятнее всего, она утонула, так как признаков насильственной смерти не зафиксировано.

Ранее мы рассказали о том, что водитель грузовика погиб в результате столкновения с трактором в Тосненском районе.

Фото:  Pixabay

Теги: ленинграская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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