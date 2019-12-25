Подробности произошедшего установит прибывшая на место полиция.

Тело мужчины с мылом в руке нашли в пруду в Москве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел 2 июля на северо-востоке столицы. Отмечается, что 60-летний мужчина вечером решил помыться в Нижнем Джамгаровском пруду. На следующее утро его тело без одежды достали из водоема. Документов при нем не оказалось. Подробности произошедшего установит прибывшая на место полиция.

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Фото: Piter.tv