Политолог Светов назвал визит Орбана в Киев ритуальной процедурой

По словам эксперта, в Евросоюзе с 2022 года появился порядок для страны, которая вступает в председательство.

Политолог Юрий Светов назвал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев ритуальной процедурой. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в Евросоюзе с 2022 года появился порядок для страны, которая вступает в председательство. Он уточнил, что первое лицо этого государства приезжает в Киев и заверяет президента Украины Владимира Зеленского в поддержке. Светов выразил мнение, что грядущий визит Орбана в Киев будет посвящен защите венгерского меньшинства на Украине и его дискриминации, но в целом поездка не будет что-то значить.

Ранее Песков заявил, что у Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев.

Фото: pxhere.com