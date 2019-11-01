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Политолог Светов назвал визит Орбана в Киев ритуальной процедурой
Сегодня, 14:26
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Политолог Светов назвал визит Орбана в Киев ритуальной процедурой

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По словам эксперта, в Евросоюзе с 2022 года появился порядок для страны, которая вступает в председательство.

Политолог Юрий Светов назвал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев ритуальной процедурой. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в Евросоюзе с 2022 года появился порядок для страны, которая вступает в председательство. Он уточнил, что первое лицо этого государства приезжает в Киев и заверяет президента Украины Владимира Зеленского в поддержке. Светов выразил мнение, что грядущий визит Орбана в Киев будет посвящен защите венгерского меньшинства на Украине и его дискриминации, но в целом поездка не будет что-то значить.

Ранее Песков заявил, что у Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев.

Фото: pxhere.com

Теги: венгрия, виктор орбан, евросоюз, мнение эксперта, украина, юрий светов
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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