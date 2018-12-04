Житель Заневки был найден мертвым под мостом "Александра Невского"

Насильственных признаков смерти на теле не найдено.

Накануне в Петербурге под мостом Александра Невского был найден труп мужчины. Сообщение поступило в полицию Красногвардейского района 5 марта около 11:34. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Труп заметил охранник УВО Минтранса по северо-западу во время обхода моста. Тело лежало на льду под третьей опорой. Оперативные группы на месте установили, что погибшему было 33 года, он уроженец Петропавловск-Камчатский, зарегистрирован в Карелии, а живет в Ленобласти, в деревне Заневке.

Насильственных признаков смерти не найдено, поэтому тело отправили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее на Piter.TV: В сестрорецком лесу нашли труп мужчины, который пропал 2 года назад.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"/ ВК