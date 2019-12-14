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В емкости с водой в Ленобласти нашли мертвого младенца
Сегодня, 10:21
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Alena_Zinovieva

В емкости с водой в Ленобласти нашли мертвого младенца

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Тело ребенка направили в морг для установления точной причины смерти.

Накануне в полицию Ленобласти поступила телефонограмма из Ломоносовской межрайонной больницы. Медики рассказали о смерти полугодовалого ребенка, тело которого нашли в емкости с водой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в подсобном хозяйстве деревни Ильино. Его доставили в морг для установления точной причины смерти.

Установлено, что родители младенца являются гражданами Узбекистана. 30-летнего отца и 24-летнюю мать поместили  в СПЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пятиклассник отравился водкой и впал в кому.

Фото: pixabay.com

Теги: емкость с водой, мертвый младенец, родители
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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