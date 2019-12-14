В емкости с водой в Ленобласти нашли мертвого младенца

Тело ребенка направили в морг для установления точной причины смерти.

Накануне в полицию Ленобласти поступила телефонограмма из Ломоносовской межрайонной больницы. Медики рассказали о смерти полугодовалого ребенка, тело которого нашли в емкости с водой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в подсобном хозяйстве деревни Ильино. Его доставили в морг для установления точной причины смерти.

Установлено, что родители младенца являются гражданами Узбекистана. 30-летнего отца и 24-летнюю мать поместили в СПЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пятиклассник отравился водкой и впал в кому.

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