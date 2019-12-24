В Ленобласти пятиклассник отравился водкой и впал в кому

Мальчика нашли в бессознательном состоянии на дороге.

Около часа ночи 24 июня в полицию Ленобласти поступило сообщение о госпитализации 13-летнего мальчика. Его в бессознательном состоянии нашли на дороге в поселке Лукаши. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия оперативно прибыли медики и стражи порядка. Его в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу. У ребенка диагностировали отравление водкой и неизвестный веществом. Позже он впал в кому.

Известно, что мальчик учится в пятом классе, его родители находятся в разводе. В отношении матери с отцом составлены административные протоколы по статье "Неисполнение родительских обязанностей".

Ранее мы писали, что в Невском районе восьмиклассница впала в кому.

Фото: Piter.TV