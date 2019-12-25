В Ногинске нашли тело 11-летнего мальчика в квартире его матери

Судя по рассказам соседей, семья была тихой и на неё никто не жаловался.

В субботу, 1 октября, в одной из квартир Ногинска было обнаружено тело 11-летнего мальчика, который проживал там со своей матерью. Экспертиза установила, что труп пролежал в помещении 2 недели. Как рассказали соседи семьи телеканалу "360", погибший был приветливым ребёнком, а на воспитывавшую его женщину не поступало жалоб.

Мы на нее (мать ребенка — прим. ред.) не жаловались. Она возит его куда-то на такси — наверное, в школу возит. Как-то раз я спросила, она сказала: „Да, мы ходим в школу, занимаемся. Наталья Исаева, соседка погибшего

Собеседница телеканала уточнила, что её не было в квартире все лето, однако семья по соседству всегда вела спокойную мирную жизнь. Отметим, что на теле подростка нет признаков насильственной смерти.

Региональный СК уже начал проверку по факту произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину нашли мертвым в частном доме на юго-западе Петербурга.

Фото: Piter.TV