Мужчину нашли мертвым в частном доме на юго-западе Петербурга

Тело с садиками и гематомами находилось у входной двери.

В четверг, 29 сентября, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в частном доме №20 по Береговой улице в посёлке Торики. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место наряд обнаружил у входной двери тело 41-летнего хозяина дома с ссадинами и гематомами на лице и кровоподтеками глазных яблок. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Обстоятельства происшествия уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкинском районе нашли разлагающийся труп с признаками огнестрела.

Фото: Piter.TV