В кустах на Ново-Волковском кладбище в Петербурге нашли труп голого мужчины

Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли.

Днем в понедельник, 24 августа, в полицию Петербурга поступило сообщение от местного жителя: мужчина рассказал правоохранителям о лежащем на Ново-Волковском кладбище теле мужчины. Об этом Piter.TV рассказал источник.

Прибывшим на место полицейским петербуржец указал, где лежит страшная находка: труп неизвестного мужчины без одежды оказался в кустах со стороны Волковского проспекта. На трупе не нашли внешних признаков насильственной смерти, рядом с телом нашли шорты темного цвета.

Ранее мы рассказывали, что СК начал проверку после обнаружения в Петербурге пакета с телом младенца.

Фото: pixabay