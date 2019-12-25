Тело человека вытащили из пруда в поселке Радофинниково

В воскресенье, 24 августа, в посёлке Радофинниково Тосненского района обнаружен мужчина утонувшим в местном водоёме. Согласно сообщениям Telegram-канала аварийно-спасательной службы Ленинградской области, на место немедленно прибыли спасатели из Тосно.
Специалистами погибший был извлечён из воды и передан правоохранительным органам для последующего разбирательства.
Ведётся выяснение обстоятельств случившегося, включая установление точной причины и времени гибели.
Ранее мы сообщили о том, что парапланерист разбился вблизи деревни Кавголово.
Фото: Piter.TV
