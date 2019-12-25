  1. Главная
Тело человека вытащили из пруда в поселке Радофинниково
Сегодня, 8:24
Тело человека вытащили из пруда в поселке Радофинниково

Ведётся выяснение обстоятельств случившегося, включая установление точной причины и времени гибели.

В воскресенье, 24 августа, в посёлке Радофинниково Тосненского района обнаружен мужчина утонувшим в местном водоёме. Согласно сообщениям Telegram-канала аварийно-спасательной службы Ленинградской области, на место немедленно прибыли спасатели из Тосно.

Специалистами погибший был извлечён из воды и передан правоохранительным органам для последующего разбирательства. 

Ранее мы сообщили о том, что парапланерист разбился вблизи деревни Кавголово.

Фото: Piter.TV

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

