Парапланерист разбился вблизи деревни Кавголово

Следователи приступили к проведению доследственной проверки, итогом которой станет принятие соответствующего процессуального решения.

Следствие устанавливает подробности трагедии, произошедшей в Ленинградской области, где потерпел крушение пилот параплана.

Пресс-служба Западного межрайонного следственного отдела Следственного комитета сообщила, что несчастье случилось 21 августа близ населенного пункта Кавголово Всеволожского района. Мужчина, родившийся в 1967 году, управлял личным мотопарапланом, который столкнулся с землей в результате жёсткого приземления, приведшего к гибели пилота.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России