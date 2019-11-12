Тело Ленина предлагают перенести из Мавзолея в один из музеев Петербурга

Идея направлена на привлечение туристов из социалистических стран — КНР и Вьетнам

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что Тело Ленина предлагают перенести из Мавзолея в Петербург. Петицию о переносе тела Ленина в Петербург они запустили на сайте change.org.

Как оказалось, соответствующая идея направлена на привлечение туристов из КНР и Вьетнам. По статистике именно иностранцы из социалистических стран наиболее заинтересованы в событиях Октябрьской революции.

Тело Ленина предлагают переселить в один из музеев Петербурга. В какой именно авторы предложения не уточняют.

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Фото:pixabay