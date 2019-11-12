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Тело Ленина предлагают перенести из Мавзолея в один из музеев Петербурга

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Идея направлена на привлечение туристов из социалистических стран — КНР и Вьетнам

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что Тело Ленина предлагают перенести из Мавзолея в Петербург. Петицию о переносе тела Ленина в Петербург они запустили на сайте change.org.

Как оказалось, соответствующая идея направлена на привлечение туристов из КНР и Вьетнам. По статистике именно иностранцы из социалистических стран наиболее заинтересованы в событиях Октябрьской революции.

Тело Ленина предлагают переселить в один из музеев Петербурга. В какой именно авторы предложения не уточняют. 

Ранее мы сообщали о том, что Песков рассказал о прививках Владимира Путина.

Фото:pixabay

 

Теги: мавзолей, новости спб, общество, тело ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:54

Не  нужна  нам  в  Петербурге  эта  сатанинская   мумия!   В  крайнем  случае-  похоронить  его  на  Волковке   рядом  с  его  безумной  семейкой.

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