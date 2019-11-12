Тело Ленина предлагают перенести из Мавзолея в один из музеев Петербурга

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что Тело Ленина предлагают перенести из Мавзолея в Петербург. Петицию о переносе тела Ленина в Петербург они запустили на сайте change.org.
Как оказалось, соответствующая идея направлена на привлечение туристов из КНР и Вьетнам. По статистике именно иностранцы из социалистических стран наиболее заинтересованы в событиях Октябрьской революции.
Тело Ленина предлагают переселить в один из музеев Петербурга. В какой именно авторы предложения не уточняют.
Ранее мы сообщали о том, что Песков рассказал о прививках Владимира Путина.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 1 )
Не нужна нам в Петербурге эта сатанинская мумия! В крайнем случае- похоронить его на Волковке рядом с его безумной семейкой.