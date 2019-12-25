Тело 22-летнего студента нашли в комнате общежития ИТМО

На голове у молодого человека был полиэтиленовый пакет.

В пятницу, 6 мая, в комнате общежития ИТМО нашли тело студента в Вяземском переулке. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На голове у молодого человека был полиэтиленовый пакет. Предположительно, студенту было 22 года, он учился в ИТМО и жил в комнате один.

Сейчас выясняются обстоятельства смерти молодого человека.

Ранее мы писали, что на Типанова пострадали 11 человек при столкновении маршруток. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.

Фото: Piter.tv