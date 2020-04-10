Конан О'Брайен придумал розыгрыш, который вставит родителя героем в глазах общества.

Американский телеведущий нашел универсальный способ отомстить раздражающим на карантине детям. На YouTube-платформе Конан О"Брайен объяснил зрителям, что нужно делать, чтобы успокоить детей во время самоизоляции дома. Ролик презентован под названием "Карантинные советы от Конана". По мнению ведущего, многие дети начинают сводить своих родителей с ума из-за постоянного нахождения дома.

Хотите отомстить? Все просто! прокомментировал ведущий

Конан напомнил, что все спортивные трансляции отменили. Телевизионным каналам приходится показывать старые турниры и лучшие игры. Таким образом люди, интересующиеся спортом, уже знают результаты соревнований. Им нужно лишь убедить детей, что игры проводятся в прямом эфире. Ведущий предлагает заставить ребенка поставить все карманные деньги против денег родителя на одну из проигравших команд. Подобный метод позволит "испортить настроение детям". При этом, в глаза общества родитель будет хорошим человеком, так как проведет время с семьей. Конан добавил, что если на этот розыгрыш поведется ребенок, которому больше четырех лет, то у него "серьезные проблемы".

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Видео и фото: YouTube/Team Coco

