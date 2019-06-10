  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:03
128
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Телеведущий Олешко сменил имидж ради съемок в фильме Шахназарова

0 0

Он сыграет роль педагога и драматурга Владимира Немировича-Данченко.

Телеведущий, актер театра и кино Александр Олешко сменил имидж. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Олешко опубликовал "секретное" видео, снятое в июле. Актер предстал перед своими подписчиками с бородой. По его словам, никакого пластического грима в его облике нет.

Актер заявил, что получил роль в новом художественном фильме режиссера Карена Шахназарова "Хитровка", в котором сыграет роль педагога и драматурга Владимира Немировича-Данченко.

Ранее Netflix показал трейлер "Всевидящего ока" с Кристианом Бэйлом.

Видео: Telegram / АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО

Теги: александр олешко, имидж, карен шахназаров, роль, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии