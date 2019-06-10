Телеведущий Олешко сменил имидж ради съемок в фильме Шахназарова

Он сыграет роль педагога и драматурга Владимира Немировича-Данченко.

Телеведущий, актер театра и кино Александр Олешко сменил имидж. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Олешко опубликовал "секретное" видео, снятое в июле. Актер предстал перед своими подписчиками с бородой. По его словам, никакого пластического грима в его облике нет.

Актер заявил, что получил роль в новом художественном фильме режиссера Карена Шахназарова "Хитровка", в котором сыграет роль педагога и драматурга Владимира Немировича-Данченко.

Ранее Netflix показал трейлер "Всевидящего ока" с Кристианом Бэйлом.

Видео: Telegram / АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО