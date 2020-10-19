Андрей Малахов облил коллегу водой в эфире шоу "Я вижу твой голос"

Ему не понравилось, что тот пытался запутать экспертов.

Телеведущий Андрей Малахов облил водой своего коллегу Владимира Маркони во время прямого эфира на телеканале "Россия-1". Инцидент произошел на шоу "Я вижу твой голос".

Малахову не понравилось, что Маркони пытался запутать экспертов, за что он и плеснул ему из стакана водой. Позже телеведущий признался, что испытал сильный стресс на съемках программы, хотя ему обещали, что будет весело.

В каждом выпуске шоу "Я вижу твой голос" игроки и эксперты-знаменитости пытаются по внешнему виду угадать, кто поет, а кому медведь на ухо наступил. Весь выпуск "вокалисты" хранят молчание. Самый проницательный игрок может выиграть миллион рублей.

Ранее мы писали, что Плющенко и Билан представят в Петербурге новое шоу.

Фото: Instagram / malakhov007