Плющенко и Билан представят в Петербурге новое шоу

Одна из программ будет приурочена ко дню рождения именитого фигуриста.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и певец Дима Билан готовятся к запуску пяти новых шоу. Одно из них будет приурочено ко дню рождения именитого фигуриста. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская в Instagram.

Шоу покажут петербуржцам уже в ноябре текущего года. В нем примут участие мировые легенды, звезды Сочи 2014 года и друзья-фигуристы Евгения Плющенко. Мероприятие состоится в Ледовом дворце.

Еще одно шоу ждет петербуржцев перед Новым годом. Главную роль в ледовой постановке "Золушка" исполнит Юлия Липницкая.

Дима Билан уже выступал вместе с Евгением Плющенко на "Евровидении" в 2008 году. Тогда артист, представляющий Россию с песней Believe, одержал победу, набрав 272 очка.

Ранее Дима Билан назвал свое выступление на "Евровидении-2006" легендарным.

Фото: Instagram / bilanofficial