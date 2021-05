Дима Билан назвал свое выступление на "Евровидении-2006" легендарным

Тогда певец занял второе место.

Российский певец Дима Билан в преддверии финала "Евровидения-2021", который состоится 22 мая, вспомнил свое выступление на конкурсе в 2006 году. Тогда он выступил с песней Never Let You Go и занял второе место.

20 мая, 2006 год, Афины, мне 24, и моя первая поездка на #eurovision, и 2 место в финале! Легендарная (не побоюсь этого слова) песня #neverletyougo! А вы помните это волнение и эти эмоции? Я – как вчера, а прошло 15 лет. Жизнь удивительная штука! Написал Билан в Instagram

Певец представлял Россию на "Евровидении" дважды – в 2006 и 2008 гг. Во второй раз Билан представил песню Believe. Номер нашего участника запомнился не только красивой песней и вокалом, но и выступлением олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и венгерского скрипача Эдвина Мартона. По итогам голосования Дима Билан набрал 272 очка и занял первое место.

В этом году Россию на международном песенном конкурсе представляет певица Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Она выступит в финале под номером пять.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest