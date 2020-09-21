Собчак пришлось приехать в Крым ради интервью с Поклонской

По просьбе Поклонской интервью проходило 24 августа, в День независимости Украины.

В понедельник, 21 сентября, у Ксении Собчак вышло интервью с Натальей Поклонской. Ролик опубликован на YouTube-канале телеведущей.

Как оказалось, Собчак пришлось приехать ради интервью в Крым. По просьбе Поклонской беседа проходила 24 августа, в День независимости Украины. Телеведущая пошутила, что таким образом депутат Государственной думы хочет спровоцировать запрет на въезд на территорию Украины.

Официально хочу заявить, что я здесь как журналист. Я здесь одним днем, только для интервью с вами Ксения Собчак

Во время беседы российская ведущая неоднократно заявляла о том, что Россия нарушила международные договоренности, и должна отдать Крым Украине.

Ранее мы сообщали о том, что Алексей Навальный порассуждал о любви в своём Instagram.

Видео: Youtube/Ксения Собчак