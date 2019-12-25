Пока он был в коме, супруга приходила к нему в палату.

Политик Алексей Навальный порассуждал о любви в своём Instagram. Это его третий пост после того, как он пришёл в себя после комы.

У нас с Юлей 26 августа была годовщина — 20 лет свадьбы, но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад. Алексей Навальный, политик

Он рассказал, что пока он был в коме, супруга приходила к нему в палату, разговаривала с ним, пела ему песни и включала музыку. Навальный добавил, что каждый приход жены облегчал его состояние.

Ранее Навальный заявил о следах "Новичка" на своем теле.

Фото: Instagram / navalny