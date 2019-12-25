Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал, как две инопланетные планеты разрушаются на глазах

Астрономы впервые увидели, как планеты за пределами Солнечной системы сбросили внешние слои в космическое пространство.

В ходе первых в мире наблюдений космический телескоп "Джеймс Уэбб" наблюдает за двумя далёкими инопланетными планетами, которые "выбрасывают свои внутренности в космос", быстро разрушаясь. Астрономы впервые напрямую наблюдали, как два небесного тела за пределами нашей Солнечной системы сбрасывают свои внешние слои в космос. Новые наблюдения позволяют впервые заглянуть внутрь планет — вид, который долгое время оставался недоступным даже для Земли.

Первая "распадающаяся" экзопланета — это каменистый мир размером с Нептун под названием K2-22b, который вращается вокруг своей звезды так близко, что совершает оборот всего за девять часов. По словам учёных, жар звезды буквально сжигает планету: температура на поверхности K2-22b достигает более 3320 градусов по Фаренгейту (1826 градусов по Цельсию), что достаточно горячо не только для того, чтобы расплавить камень, но и для того, чтобы превратить его в пар. Недавние наблюдения за K2-22b с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) показали, что испарившаяся порода сформировала вытянутый хвост, похожий на комету.

Это замечательная и неожиданная возможность понять, как устроены внутренние слои планет земной группы. Джейсон Райт, профессор астрономии и астрофизики в Университете штата Пенсильвания, соавор исследования

Но это не единственная испаряющаяся планета, обнаруженная недавно. Другая разрушающаяся экзопланета, вращающаяся вокруг другой звезды, была открыта отдельной командой с помощью спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Этот раскалённый мир, получивший название BD+054868Ab, является ближайшей к Земле испаряющейся экзопланетой из всех, что были обнаружены на данный момент. Данные TESS показывают, что у BD+054868Ab есть не один, а два массивных хвоста: передний хвост из более крупных частиц размером с песчинку и задний хвост из более мелких частиц размером с сажу. Вместе эти хвосты простираются на целых 5,6 миллиона миль (9 миллионов километров) и занимают примерно половину орбиты планеты.

Эти планеты буквально изливают на нас свои внутренности. Благодаря JWST у нас наконец-то есть возможность изучить их состав и увидеть, из чего на самом деле состоят планеты, вращающиеся вокруг других звёзд. Ник Тусей, аспирант факультета астрономии и астрофизики Пенсильванского университета, который руководил исследованием JWST

Статьи с подробным описанием результатов исследования обеих экзопланет были загружены в виде препринтов и всё ещё проходят экспертную оценку.

"Кто это приказал?"

Эти результаты были получены после того, как TESS и JWST наблюдали за тысячами звёзд в поисках едва заметных, но периодических затемнений, которые возникают, когда планета проходит перед своей звездой. Эти затемнения, известные как транзиты, позволяют определить спектральные характеристики химического состава планет, что даёт астрономам возможность реконструировать то, как когда-то выглядели внутренние слои разрушающихся планет.

Например, при изучении K2-22b JWST обнаружил такие газы, как углекислый газ и оксид азота. Это необычно, потому что эти газы обычно связаны с ледяными телами, а не с мантиями планет земной группы, и они должны были давно испариться в космос.

На самом деле это был своего рода момент "Кто это заказал?" Благодаря JWST у нас наконец-то есть возможность изучить их состав и увидеть, из чего на самом деле состоят планеты, вращающиеся вокруг других звёзд

Тусей и его коллеги предполагают, что K2-22b, возможно, изначально сформировалась дальше от своей звезды и мигрировала ближе под воздействием гравитационных возмущений, что не является чем-то необычным, учитывая, что звезда, вокруг которой вращается планета, делит своё космическое пространство с другой звездой.

Тем временем BD+054868Ab, вероятно, теряет примерно столько же материала, сколько Луна за миллион лет. По текущим оценкам, астрономы ожидают, что она перестанет существовать примерно через 1–2 миллиона лет — это мгновение по сравнению с типичной продолжительностью жизни планет в менее экстремальных условиях, которые существуют миллиарды лет.

Скорость, с которой планета испаряется, совершенно катастрофическая, и нам невероятно повезло, что мы становимся свидетелями последних часов этой умирающей планеты. Марк Хон, научный сотрудник Массачусетского технологического института, который руководил открытием BD+054868Ab

Находка гробницы Тутмоса II порождает новые загадки из-за захоронения фараона.

Фото: NASA