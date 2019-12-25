Находка гробницы Тутмоса II порождает новые загадки из-за захоронения фараона

Авторы из Live Science рассказали о мнениях экспертов о находке из Древнего Египта.

Открытие гробницы Тутмоса II на прошлой неделе — первое захоронение древнеегипетского фараона, обнаруженное в Долине Царей или рядом с ней, с тех пор как в 1922 году была найдена гробница короля Тутанхамона, — оставило много вопросов без ответов. В электронном письме для научного издания Live Science в электронном письме египтолог из Кембриджского университета и соруководитель команды, обнаружившей гробницу, рассказал о ряде загадок, которые пока что остаются без ответа. В том числе речь идет о том, где сейчас находится мумия фараона и почему он не был похоронен в Долине Царей?

В отличие от десятков ранних фараонов, которые были похоронены в пирамидах или рядом с ними, или более поздних фараонов, которые были похоронены в Долине Царей, гробница Тутмоса II находится отдельно, более чем в 1,2 мили (2 километрах) к западу от Долины Царей. А поскольку эта гробница была затоплена вскоре после захоронения Тутмоса II, его мумию и большую часть погребального инвентаря древние чиновники забрали и поместили в другое место, но их окончательное местонахождение остаётся загадкой.

Ещё одна загадка заключается в том, почему жена и сводная сестра Тутмоса II, Хатшепсут, которая впоследствии стала фараоном и, возможно, была первой правительницей Древнего Египта, похороненной в Долине Царей, решила похоронить своего мужа в другом месте. Но загадка, которую археологи, возможно, разгадают в первую очередь, маячит перед ними: содержит ли гигантская груда обломков рядом с недавно обнаруженной гробницей Тутмоса II скрытую вторую гробницу, в которой находится мумия Тутмоса II.

Если там есть вторая гробница, то "эта вторая гробница, скорее всего, будет целой и нетронутой. Пирс Литерленд, египтолог из Кембриджского университета

Почему Тутмос II не был похоронен в долине?

Изначально археологи нашли гробницу в октябре 2022 года, но только после недавнего анализа одного из погребальных предметов они связали её с Тутмосом II, который правил около 3500 лет назад. На артефакте, большом алебастровом сосуде для мази, есть надпись, в которой говорится, что Тутмоса II похоронила в этом месте Хатшепсут. Перевод надписи гласит: "Жена бога, великая царица Хатшепсут, воздвигла этот памятник своему брату, совершенному богу, владыке Двух Земель [Тутмосу II], даровавшему вечную жизнь возлюбленному Осирису".

Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей, который не входит в исследовательскую группу, но изучал надпись, сказал, что до сих пор неясно, почему Хатшепсут похоронила Тутмоса II в этом месте, которое сейчас известно как Вади-Габбана-эль-Куруд.

Вопрос в том, почему она похоронила его здесь и построила свою гробницу в Долине Царей. Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей

В электронном письме для Live Science эсперт также счел странным тот факт, что Хатшепсут похоронила его в местности, которой не пользовались ни она, ни другие цари. Предположительно, хотя Хатшепсут и могла руководить захоронением, но, скорее всего, именно Тутмос II приказал построить свою гробницу в этом месте. Такого мнения придерживается профессор египтологии в Бристольском университете, который не участвует в раскопках Эйдан Додсон. Он отметил, что "в то время Долина Царей ещё не была стандартным местом захоронения" египетских фараонов.

Судя по всему, Хатшепсут изначально планировала быть похороненной недалеко от Тутмоса II. Додсон отметил, что примерно в 1640 футах (500 метрах) от гробницы Тутмоса II находится гробница, построенная для Хатшепсут, но ею не использовавшаяся. Гробница была недостроена, но на ней есть надписи, указывающие на то, что она была построена для неё.

Она переехала в Долину Царей только когда стала женщиной-фараоном, через семь лет после смерти своего мужа. Эйдан Додсон, профессор египтологии в Бристольском университете

Литерленд сказал, что в Вади-Габбанате-эль-Куруде были найдены гробницы других членов королевской семьи и что в этом районе могут быть гробницы других фараонов, но они пока не обнаружены. Гей Робинс, почётный профессор истории искусств в Университете Эмори, которая не участвует в раскопках, рассказала Live Science, что "Хатшепсут, по-видимому, была первой царицей, чьё захоронение было связано с местом, которое мы сейчас называем Долиной Царей, поэтому нет ничего странного в том, что Тутмос II не был там похоронен".

Тот факт, что Хатшепсут похоронила Тутмоса II отдельно от себя, может навести на мысль, что она его недолюбливала; однако, по словам Филипа Татерки, профессора египтологии в Институте средиземноморских и восточных культур Польской академии наук, этому нет никаких доказательств.

Мы знаем, что Хатшепсут никоим образом не преследовала память о Тутмосе II, напротив, она не только обеспечила ему погребение — как показывает надпись на упомянутой выше вазе, — но и приказала построить для него погребальный храм, чтобы обеспечить его погребальный культ. Филипа Татерки, профессор египтологии в Институте средиземноморских и восточных культур Польской академии наук

Есть ли поблизости вторая гробница Тутмоса II?

Другой вопрос, который возникает в связи с открытием гробницы, заключается в том, есть ли у Тутмоса II вторая, ещё не обнаруженная гробница поблизости. Найденная гробница была практически пустой; археологи обнаружили, что мумию и большую часть погребального инвентаря перенесли после того, как гробница была затоплена вскоре после захоронения Тутмоса II.

Литерленд рассказал Live Science, что команда в настоящее время проводит раскопки близлежащего кургана, в котором находится груда известняка и щебня. Груда щебня высотой около 75,5 футов (23 м), и, по его словам, для того, чтобы насыпать столько щебня, потребовались бы "огромные усилия и затраты". По оценкам Литерленда, потребуется больше месяца, чтобы раскопать курган и выяснить, что находится под ним.

У нас есть основания полагать, что он был построен для того, чтобы что-то скрыть, и этим чем-то, скорее всего, является важная гробница. Мы не знаем и не можем знать, что там находится вторая гробница Тутмоса II, но есть признаки, которые наводят на размышления в этом направлении. олько раскопав курган, мы сможем это выяснить. Пирс Литерленд, египтолог из Кембриджского университета

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Фото: pxhere.com