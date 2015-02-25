Телеканал "Дождь" исключили из кремлевского пула за освещение протестных акций

Кремль отказался от взаимодействия с каналом "Дождь" после "призывов к незаконным акциям".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, пояснил лишение телеканала "Дождь" кремлевской аккредитации и уточнил, что он сам был в числе лиц, принимавших решение исключить данное СМИ из кремлевского пула - группы журналистов со специальным допуском от Федеральной службы охраны, которые могут освещать работу президента и участвовать в ежедневных брифингах пресс-секретаря главы государства.

По словам Пескова, это решение было связано с поддержкой "незаконных акций", которые освещал телеканал во время массовых протестов - это дало повод для прекращения взаимодействия с телеканалом, который в глазах пресс-секретаря и администрации президента "перестал быть средством массовой информации и стал организатором незаконных акций". Решение пресс-службы раскритиковал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который сообщил, что аккредитации можно лишать отдельного журналиста, но не издание целиком - согласно закону о СМИ.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, в свою очередь, сообщил, что опальный телеканал перестал принимать участие в брифингах кремлевской пресс-службы с 13 мая.

Ранее Пресненский суд Москвы принял иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову из-за слов пресс-секретаря о работе оппозиционера с ЦРУ.

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