Telegram 13 ноября заблокировал более 500 тыс. групп и каналов

Telegram 13 ноября заблокировал сразу более 500 тысяч групп и каналов. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-слкжбы мессенджера. Речь идет о максимальном показателе с начала февраля текущего года, когда значение сохранилось на отметке в 490,433 тысячи. Специалисты в отчете объяснили, что с начала ноября 2025 года уже было заблокировано порядка 2,81 миллиона каналов и групп. В общей сложности с начала 2025 года руководством мессенджера заблокировано 34,913 миллиона групп и каналов, включая 207,772 тысяч чатов, связанных с терроризмом.

Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы единиц контента, нарушающего условия использования, включая призывы к насилию, распространение материалов, содержащих сцены жестокого обращения с детьми, и торговлю незаконными товарами. сообщение компании

Известно, что начиная с 2015 года модерация нежелательного контента включает в себя жалобы пользователей и контроль на основе машинного обучения. В начале прошлого года такая защитная функция была дополнительно расширена благодаря внедрению современных инструментов модерации, функционирующих на основе искусственного интеллекта (ИИ).

