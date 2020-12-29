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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Сегодня, 13:55
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IRINA_CHALKINA

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

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Теперь злоумышленники вынуждают жертву самостоятельно связаться с ними.

В России раскрыли новый метод обмана телефонных мошенников. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на представителя компании "Лаборатория Касперского" Сергей Голованов.

Теперь злоумышленники звонят на телефон жертвы, а потом сбрасывают. После человек перезванивает по пропущенному номеру и попадает к мошенникам.

Проблема заключается в том, что системы фильтрации, которые распознавали номера телефонных вредителей,  анализировали только входящие звонки. 

Ранее мы сообщали о том, что на Камчатке при обрушении льда один человек погиб и три пострадали.

Фото: pixabay

Теги: лаборатория касперского, телефонные мошенники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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