На Камчатке при обрушении льда один человек погиб и три пострадали

Инцидент произошел на Вилючинском водопаде.

На Вилючинском водопаде на Камчатке произошло обрушение льдов. В ходе инцидента пострадали туристы, есть погибшие. Об этом 7 января сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Известно, что один человек погиб и трое пострадали. Уточняется, что под завалами могут быть незарегистрированные туристы.

В ведомстве сообщили, что двое пострадавших уже доставлены в краевую больницу им. А.С. Лукашевского с помощью вертолета "Витязь-Аэро". Среди спасенных туристов есть несовершеннолетний.

Ранее мы сообщали о том, что в начале декабря вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра.

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