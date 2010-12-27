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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Сегодня, 8:04
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lesjasap

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

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Ущерб от этой схемы ежемесячно исчисляется миллионами рублей.

Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с телефонов. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на руководителя компании Group-IB Илью Сачкова.

Для этого пользователей заставляют установить приложение с программой удаленного доступа. На данный момент ежемесячные потери крупных банков от данного преступления составляют от 6 до 10 миллионов рублей. Эксперты объясняют, что каждый месяц защитная система Secure Bank фиксирует свыше 3 тысяч попыток хищения средств со счетов физических лиц.

Еще одним новым способом стала атака с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Также у мошенников популярностью пользуется схема с "отменой транзакции" пользователем. Они представляются сотрудниками банков и просят клиента "отменить" операцию назвав код. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Роскачестве рассказали, что делать при краже смартфона.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: кража, мошенничество, телефон
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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