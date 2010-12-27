Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с телефонов. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на руководителя компании Group-IB Илью Сачкова.
Для этого пользователей заставляют установить приложение с программой удаленного доступа. На данный момент ежемесячные потери крупных банков от данного преступления составляют от 6 до 10 миллионов рублей. Эксперты объясняют, что каждый месяц защитная система Secure Bank фиксирует свыше 3 тысяч попыток хищения средств со счетов физических лиц.
Еще одним новым способом стала атака с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Также у мошенников популярностью пользуется схема с "отменой транзакции" пользователем. Они представляются сотрудниками банков и просят клиента "отменить" операцию назвав код.
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Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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