Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ущерб от этой схемы ежемесячно исчисляется миллионами рублей.

Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с телефонов. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на руководителя компании Group-IB Илью Сачкова.

Для этого пользователей заставляют установить приложение с программой удаленного доступа. На данный момент ежемесячные потери крупных банков от данного преступления составляют от 6 до 10 миллионов рублей. Эксперты объясняют, что каждый месяц защитная система Secure Bank фиксирует свыше 3 тысяч попыток хищения средств со счетов физических лиц.

Еще одним новым способом стала атака с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов. Также у мошенников популярностью пользуется схема с "отменой транзакции" пользователем. Они представляются сотрудниками банков и просят клиента "отменить" операцию назвав код.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

