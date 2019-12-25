Ей позвонила неизвестная, которая представилась её дочерью.

Телефонные мошенники обокрали пенсионерку на 1,9 млн. рублей, передаёт Piter.tv источник в правоохранительных органах в воскресенье, 25 апреля.

Жертвой телефонных мошенников стала 89-летняя петербурженка. В субботу, 24 апреля, по словам женщины, ей позвонила неизвестная, которая представилась её дочерью. Мошенница сказала, что попала в аварию, а чтобы уйти от ответственности нужна крупная сумма денег.

Затем неизвестный посредник пришёл домой к пострадавшей, чтобы забрать необходимую сумму. Однако позже пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

Ранее мы писали, что Сбербанк сделал сервис для защиты от звонков мошенников.

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