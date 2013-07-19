Сбербанк сделал сервис для защиты от звонков мошенников

Приложение фильтрует входящие номера и определяет их причастность к мошенникам.

Сбербанк запускает собственный сервис для определения номеров. Фильтр будет определять номера телефонных мошенников, которые часто звонят россиянам, представляясь сотрудниками Сбербанка.

Функция спам-фильтра будет работать в приложении "Сбербанк Онлайн", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Включить защиту можно в разделе "Безопасность" на главном экране.

Сервис работает на основе выстроенной системы. Базу данный телефонов мошенников пополняют сами пользователи. Они могут отравить в банк заявку на подозрение в мошенничестве. Таким образом банк получил десятки тысяч сообщений. Фильтр является собственной разработкой Сбербанка. По заявлению организации, сервис формирует основанную на реальных событиях базу данных. Сейчас в ней более 600 тысяч подозрительных телефонов.

Функция доступна в приложении Сбербанка для владельцев устройств на базе iOS и Android.

Звонки от "сотрудников службы безопасности Сбербанка" стали частыми в последнюю пару лет. Мошенники разными способами пытаются выманить у людей их деньги. Буквально сегодня в Петербурге провели 13 обысков по делу о телефонном мошенничестве.

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