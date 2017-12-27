Телефоны "Рабочей Ассоциации" в Петербурге отключены

В Петербурге представители "Рабочей Ассоциации", ликвидированной по решению суда, не выходят на связь.

В Петербурге городской суд принял решение о юридической ликвидации профсоюза "Рабочая Ассоциация". Сразу после этого представители МПРА в Санкт-Петербурге исчезли из зоны доступа. Так, официальный телефон регионального отделения профсоюза отключен. Не дозвониться и до лидера "Рабочей Ассоциации" Алексея Этманова. Его мобильный отключен уже более 4 часов. При этом официальный сайт и группы МПРА в социальных сетях работают, однако на них нельзя найти никакой информации о ликвидации организации.

Ранее мы писали, что в Петербурге суд ликвидировал общественную организацию "Рабочая Ассоциация" по просьбе прокурора. Организацию признали иностранным агентом и обвинили в незаконной политической деятельности.