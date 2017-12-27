В Петербурге суд ликвидировал общественную организацию "Рабочая Ассоциация" по просьбе прокурора

В России упразднена общественная организация "Рабочая Ассоциация".

Санкт-Петербургский городской суд вынес решение о ликвидации межрегионального профессионального союза "Рабочая Ассоциация". Общественная организация была упразднена по исковому заявлению прокурора Санкт-Петербурга. В официальной формулировке говорится, что "Рабочая Ассоциация" незаконно занималась политической деятельностью в статусе иностранного агента. Якобы профсоюз собирал подписи с целью изменить законодательство РФ, принимал иностранное финансирование и этим мог причинть вред неограниченному числу лиц.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сегодня, 10 января, сразу после вынесения приговора журналисты Piter.TV попытались выйти на связь с представителями профсоюзной организации. Однако телефоны главного офиса и петербургского отделения оказались отключены от связи. Не работает и мобильный одного из лидеров движения - Алексея Этманова. На вопросы в социальной сети "ВКонтакте" представители МПРА также отвечать не стали.

Фото: официальный сайт МПРА