В Петербурге суд рассмотрит иск о ликвидации профсоюза "Рабочая ассоциация"

Общественное объединение "Рабочая Ассоциация" может быть ликвидировано.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит иск городского прокурора к общественной организации Межрегиональный профессиональный союз "Рабочая ассоциация". Завтра, 10 января, суд рассмотрит административное исковое заявление о ликвидации данного профсоюза. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Пока что об этом иске известно мало подробностей. Сообщается, что прокурор подал иск в защиту неопределенного круга лиц. Чем конкретно "Рабочая Ассоциация" нарушает законодательство РФ, пока что не известно. По информации Piter.TV, иск может быть связан с присвоением "Рабочей Ассоциации" статуса иностранного агента. Во всяком случае, Минюст РФ по Санкт-Петербургу указан в иске как заинтересованное лицо.

Ранее в СМИ не было информации о конфликтах профсоюзной организации с властью. "Рабочая Ассоциация" известна в России как организация, отстаивающая права рабочих, в первую очередь, трудящихся на производстве автомобилей.

Фото: "Рабочая Ассоциация" в социальной сети "ВКонтакте"