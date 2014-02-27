Петербургская телебашня засияет в День учителя

С 5 на 6 октября сооружение украсит тематическая подсветка с цветочными мотивами.

В честь Дня учителя телебашня на Аптекарском проспекте будет освещена специальной цветочной подсветкой. Как сообщает пресс-служба Смольного, праздничное оформление можно будет увидеть с 18:30 5 октября до 07:00 6 октября.

Основным фоном станет глубокий синий цвет, символизирующий мудрость и знания. На нём проявятся красные, белые и жёлтые цветы: красный означает уважение к педагогам, белый — благородство профессии, жёлтый — тёплое влияние учителей на учеников.

В 2025 году празднику исполняется 60 лет: День учителя был учреждён в СССР в 1965 году и первоначально отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя, подтвердив международное признание профессии.

Фото: пресс-служба Смольного