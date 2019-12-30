Tele2 хочет максимально покрыть трассу М-11 мобильной связью

Вдоль M-11 уже появляется инфраструктура для дальнейшей установки оборудования.

Компания Tele2 хочет покрыть мобильной связью максимально большой участок платной автомагистрали М-11 "Нева", связывающую Петербург и Москву. Об этом сообщило Delovoe.tv со ссылкой на "Северо-Запад" Tele2.

По словам официального представителя компании, покрытие федеральных трасс в Tele2 рассчитывают в связи с собственными ресурсами в каждом регионе. Зачастую вести строительство вдоль трасс сложно из-за назначения земель, отсутствия электроэнергии и крупных затрат.

Отмечается, что на данный момент вдоль M-11 появляется инфраструктура для дальнейшей установки оборудования мобильного оператора. Автомобилисты могут пользоваться LTE-роутером, работающим на частоте 450 МГц. Эта сеть покрывает Ленинградскую, Московскую, Тверскую и Новгородскую области и позволяет выходить в интернет и на связь в труднодоступной местности.

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Фото: avtodor-tr.ru