За I полугодие технопарк "Санкт-Петербург" привлек 77 млн рублей

Большая часть этих средств была направлена на развитие инновационных технологий, включая IT, микро- и радиоэлектронику, робототехнику, беспилотные авиационные системы (БАС), энергетику, экологию, биотехнологии, медицину и другие.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков поделился результатами работы технопарка "Санкт-Петербург" за текущий год в своем Telegram-канале. Он отметил, что с начала года резиденты технопарка привлекли 77 млн рублей инвестиций, что в 5,2 раза превышает показатели прошлого года.

Большая часть этих средств была направлена на развитие инновационных технологий, включая IT, микро- и радиоэлектронику, робототехнику, беспилотные авиационные системы (БАС), энергетику, экологию, биотехнологии, медицину и другие.

Кирилл Поляков подчеркнул, что поддержка технологического лидерства и инноваций является ключевым элементом миссии технопарка. Он также акцентировал внимание на активном вовлечении молодежи в индустрию. Стажировки и мастер-классы на базе Технопарка помогают студентам освоить мир высоких технологий, превратить свои идеи в реальные продукты и подготовить квалифицированных специалистов для инновационных отраслей Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в преддверии осени петербуржцы начали активнее искать работу.

Фото: Telegram / Технопарк Санкт-Петербурга