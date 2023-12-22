Технические разводки мостов в Петербурге продолжаются

Петербуржцев и гостей города просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.

В Петербурге в ночь со 2 на 3 апреля состоится техническая разводка четырех мостов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

С 02:00 до 05:45 будет разведен Володарский мост, а в 01:40-04:45 – Литейный мост. Кроме того, с 01:10 до 04:55 не получится проехать по Дворцовому мосту. В 02:00-04:55 разведут Тучков мост.

Петербуржцев и гостей города просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.

Навигационный сезон в Петербурге стартует уже на следующей неделе, 10 апреля, и завершится 30 ноября. В период технической разводки мосты разведут более 60 раз.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"