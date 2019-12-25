Несколько пригородных электричек Петербурга задержались в ночи из-за технической неисправности

Неполадки нашли на перегоне Мюллюпельто – Приозерск.

Около 19.00 вечером в пятницу, 5 февраля, на перегоне Мюллюпельто – Приозерск Октябрьской железной дороги обнаружили неисправность контактной сети. Из-за технической неполадки, сообщили в пресс-службе ОЖД, задержались несколько электричек, направлявшихся в Петербург и обратно в пригород.

Пригородный поезд №6568 из Кузнечного до Финляндского вокзала задержался на 2 часа 40 минут, электрички №6547 и №7579 обратного направления – на 4 с лишним часа, поезд №6567 из Петербурга до Кузнечного – на час. Также электричка №6559 из города до Кузнечного проследовала лишь до станции Громово, ее дальнейший путь отменили, а поезд №6580 из Кузнечного в город отменили вовсе.

Железнодорожники предпринимают все меры для скорейшей нормализации движения поездов на данном участке. пресс-служба ОЖД

Ранее мы писали, что между Москвой и Петербургом в феврале и марте запустят дополнительные поезда.

Фото: Piter.TV