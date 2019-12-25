Между Москвой и Петербургом в феврале и марте запустят дополнительные поезда

На рейс выйдет двухэтажный состав.

В феврале и марте между Москвой и Петербургом запустят дополнительный поезд в честь празднования Дня защитника отечества и Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе "ОЖД".

Дополнительный двухэтажный поезд будет носить номера 175 и 176. Из Петербурга состав отправится 20, 23 февраля и 5, 8 марта в 9.20, в столицу поезд прибудет в 17.30 и в 18.15 соответственно. Обратные поезда назначены на те же самые дни, но уходить из Москвы они будут в 10.53, а прибывать в Петербург к 18.25.

Отмечается, что в двухэтажный поезд включены 14 купейных вагонов, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров и один вагон СВ с биотуалетами и кондиционерами.

Кроме того, "РЖД" назначает дополнительные рейсы для фирменных поездов № 5/6 "Двухэтажный" и № 25/26 "Смена-А. Бетанкур". Первый отправится из Петербурга 22 февраля, 9 и 10 марта, обратные поедут из Москвы 22 февраля, 8 и 9 марта. Поезд "Смена-А" поедет из Северной столицы 8 марта, обратный назначен на 10 марта.

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Фото: Piter.TV