Театру "Буфф" присвоили имя своего основателя Исаака Штокбанта

В 1978 году Штокбант принял курс артистов эстрадного искусства, с помощью их он в 1983 году создал театр "Буфф".

В субботу, 12 июня, стало известно, что топонимическая комиссия Петербурга одобрила присвоение Санкт-Петербургскому государственному музыкально-драматическому театру "Буфф" имени его основателя – народного артиста России Исаака Штокбанта. Об этом рассказал Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев на личной странице в Фейсбуке.

Новое имя у театра появится после того, как соответствующее постановление подпишет губернатор Петербурга Александр Беглов.

Исаак Штокбант умер в январе прошлого года. Он мечтал стать актером, но его не взяли из-за возраста — будущему создателю "Буффа" было уже 35 лет. Он вернулся на родину, в Ленинград, лишь в 1975 году. В 1978 году Штокбант принял курс артистов эстрадного искусства, с помощью их он в 1983 году создал театр "Буфф". Исаак Романович стал его художественным руководителем и главным режиссером, а бывшие студенты — первыми актерами этого театра.

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Фото: jewmil.ru